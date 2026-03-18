Lo hace para participar de un Foro.

La actividad oficial del presidente Javier Milei estaría reducida a la participación de Milei como principal orador en el Foro Económico del NOA (FENOA), que organiza la fundación Federalismo y Libertad.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que encabezará el recibimiento institucional al presidente Javier Milei durante su visita a la provincia este jueves 19 de marzo.

Asimismo, el gobernador tucumano aseguró que desplegará un fuerte operativo en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo para garantizar todas las condiciones necesarias por la agenda presidencial. Detalló que “se brindará la mayor seguridad para que se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”.

El Foro se llevará a cabo en el Hotel Hilton Garden Inn de 15.30 a 22:00 hs. y contará entre sus disertantes con la senadora Patricia Bullrich, el analista y consultor político Jorge Giacobbe, el CEO de Globlant Martín Migoya y el ex ministro del Interior Lisandro Catalán, el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

La agenda de Milei sería: