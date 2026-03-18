EL AUDIO Y VIDEO

El clima político en Salta volvió a encenderse luego de que la Emilia Orozco, senadora nacional de La Libertad Avanza, publicara un mensaje directo dirigido al gobernador Gustavo Sáenz:

El posteo, que rápidamente se viralizó, expone un enfrentamiento que ya venía escalando pero que ahora se potencia por un factor externo: las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, donde volvió a mencionar a un “Gustavo” en el marco de la causa Cuadernos; señalamiento que Sáenz reconoció como una referencia directa.

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7, Cristina Kirchner reconstruyó un episodio ocurrido en Pinamar vinculado al caso del extorsionador Marcelo D’Alessio. Allí habló de un encuentro entre el fiscal Carlos Stornelli, D’Alessio y una “tercera persona” que la expresidenta identificó únicamente como “Gustavo” a quien no nombró explícitamente “para no hacer política partidaria”.

La expresidenta sostuvo que existían fotos y registros del encuentro. Y que el episodio formaba parte de una trama de extorsión y espionaje ilegal por la cual D’Alessio fue condenado.

La foto que complica a Sáenz

El audio que complica a Sáenz

En el año 2019 se conoció el audio en el cual el condenado Marcelo D´Alessio habla de Gustavo Sáenz, en ese entonces intendente de Salta, como el «cajero» y futuro Gobernador de salta:

El cruce con La Libertad Avanza: acusaciones de “operaciones mediáticas”

El mensaje libertario publicado este martes agrega un nuevo frente de conflicto. Según la senadora Orozco, el gobernador utiliza medios locales y operadores políticos para “ensuciar” a referentes de LLA en la provincia.

La frase de Orozco: “ya podés llamar otra vez para pedir mi cabeza”, sugiere que Sáenz habría intervenido previamente para desplazarla o perjudicarla políticamente.

El posteo concluye con un desafío directo: