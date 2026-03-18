Es por negociaciones salariales. El sindicato considera insuficiente la propuesta de la patronal.

Este miércoles 18 de marzo, la terminal del aeropuerto alemán se encuentra vacía debido a la huelga convocada por el sindicato de servicios Ver.di; huelga que paraliza el tráfico aéreo del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo.

El sindicato negocia actualmente con la empresa gestora del aeropuerto un aumento salarial para unos 2.000 empleados de al menos el 6 por ciento, con un mínimo de 250 euros adicionales al mes por grupo o categoría, con una vigencia de doce meses. Además, reclama un día libre adicional para los afiliados al sindicato.

Alrededor de 57.000 pasajeros se ven afectados por la huelga que ha paralizado el tráfico aéreo en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, donde no se llevará a cabo ninguno de los aproximadamente 445 despegues y aterrizajes previstos para el día; según la empresa responsable de la infraestructura aeroportuaria.