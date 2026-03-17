Ataques cruzados entre Israel e Irán. Teherán recrudece ataques en el Golfo.

Este martes 17 de febrero Israel lanzó ataques aéreos y afirma que mató al dos personas claves de Irán, a Alí Larijani y a Gholamreza Soleimani. Así lo informó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que asegura que el Ejército de su país mató al jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán y al jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria.

En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Irán y Líbano donde actúa por aire y tierra mientras afirma que dispara a objetivos del grupo proiraní Hezbolá.

Irán recrudece sus ataques golpeando lo que asegura son “objetivos estadounidenses” en países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak al tiempo que apunta contra el territorio israelí.

Nuevos ataques iraníes de represalia golpean a Emiratos Árabes Unidos. Van ocho muertos en el país desde el inicio de la guerra.