Ataques cruzados entre Israel e Irán. Teherán recrudece ataques en el Golfo.

Este martes 17 de febrero Israel lanzó ataques aéreos y afirma que mató al dos personas claves de Irán, a Alí Larijani y a Gholamreza Soleimani. Así lo informó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que asegura que el Ejército de su país mató al jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán y al jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria.

En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Irán y Líbano donde actúa por aire y tierra mientras afirma que dispara a objetivos del grupo proiraní Hezbolá.

Irán recrudece sus ataques golpeando lo que asegura son “objetivos estadounidenses” en países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak al tiempo que apunta contra el territorio israelí.

Nuevos ataques iraníes de represalia golpean a Emiratos Árabes Unidos. Van ocho muertos en el país desde el inicio de la guerra.

Los misiles iraníes que impactaron en los Emiratos Árabes Unidos provocaron que Dubái, un importante centro de tránsito para viajes internacionales, cerrara brevemente su espacio aéreo.

Un hombre murió a causa de los restos de un misil interceptado sobre Abu Dabi, la capital. Se trata de la octava víctima mortal en el país desde el inicio de la guerra, según informaron las autoridades.

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