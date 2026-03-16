CASO TURISTAS FRANCESAS

A través de una carta abierta dirigida al Gobernador de Salta y que fue ingresada formalmente al Grand Bourg.

La carta abierta dirigida al Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue presentada este lunes 16 de marzo y en ella se advierte sobre la fecha de prescripción de la causa de los femicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni; las jóvenes francesas desaparecidas y asesinadas en 2011.

«A pocos meses del vencimiento de los plazos de la acción penal, una pregunta persiste con insistencia en las familias de las víctimas», sostiene la misiva, «¿se ha establecido realmente toda la verdad en esta causa?»

La carta fue presentada y difundida por el periodista e investigador francés, Jean-Charles Chatard, que se encuentra en Salta; donde convocó a una conferencia de prensa en la que abordará temas fundamentales sobre: las reuniones mantenidas por Jean-Michel Bouvier con autoridades judiciales, la cuarta entrevista que Chatard le hizo al único detenido en la causa y el estado actual de la investigación tanto en Argentina como en Francia.

Recordemos que la semana pasada estuvo en Salta el padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, quien no descansa en su reclamo por el esclarecimiento del doble femicidio en el cual se encuentra fuertemente sospechado el poder político y judicial de la provincia.

LA CARTA