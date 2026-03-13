Entrevista a la concejal Maria José Bernis. La crítica situación ante la falta de infraestructura.

La presidenta del concejo deliberante de la ciudad de San José de Metán, María José Bernis habló por el programa Máxima Mañana que se emite en Radio Cadena Máxima donde contó la situación que viven los vecinos de Metán ante el récord histórico de caídas de agua con más de 1000 mm entre enero y febrero por lluvias.

Fue consultada también por la problemática histórica por falta de agua potable que viven las familia “con más de veinte años” soportando esta temática.

Se refirió a su vez sobre el calamitoso estado de la ruta nacional 9|34 que conecta al norte con el resto del país y por lo cual tuvo la iniciativa de presentar un recurso de amparo ante la justicia.

Imperdible el audio de la entrevista completa.