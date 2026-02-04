La Selección Argentina de Tenis YPF de Copa Davis cumplió este miércoles su tercer día consecutivo de entrenamientos en Busan, en la previa de la serie ante Corea del Sur, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026. El cruce se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero en el Gijang Gymnasium, un estadio techado con capacidad para 3.700 espectadores.

El primero en ingresar a la cancha fue Thiago Tirante, actual número 95 del ranking ATP y primera raqueta del equipo. El platense trabajó inicialmente con Federico Gómez (134°) y luego con Juan Pablo Ficovich (172°), quien se sumó a último momento tras la baja del doblista Andrés Molteni, afectado por problemas físicos.

Tras la práctica, Tirante destacó el clima interno del plantel, marcado por un rasgo particular: todos los convocados debutarán oficialmente en Copa Davis.

“Eso nos quita presión. Estamos todos en la misma situación y eso genera un ambiente relajado, con buena energía y mucho aprendizaje”, señaló. También remarcó que el objetivo de la semana es “llegar de la mejor manera al fin de semana, construyendo confianza y ritmo competitivo”.

El equipo trabaja sobre una superficie de carpeta, similar a las que se utilizan en el tramo final de la temporada. Según Tirante, la cancha presenta un pique bajo y pesado, aunque “no tan rápida como se esperaba”, lo que obliga a ajustar desplazamientos y sensaciones dentro del court.

En el segundo turno se entrenaron Marco Trungelliti (134°) y Guido Andreozzi (32° en dobles). Más tarde, el capitán Javier Frana extendió la jornada para realizar una sesión específica de dobles, con Andreozzi y Gómez enfrentando a Trungelliti y Ficovich durante dos horas.

La serie ante Corea del Sur definirá el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026. Los partidos comenzarán el viernes 6 a las 23:00 (hora argentina) y finalizarán en la madrugada del domingo 8, no antes de la 1:00. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.