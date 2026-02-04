Un operativo de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Orán permitió el secuestro de 46 kilogramos de estupefacientes que estaban ocultos en un vehículo abandonado en una zona rural cercana al río Bermejo. El hallazgo llamó la atención de los investigadores por un detalle particular: los bultos tenían impreso el símbolo de un delfín, marca históricamente vinculada a la organización narcocriminal liderada por Reynaldo “Delfín” Castedo.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Güemes, con la participación del Departamento Federal de Investigaciones y la División Unidad Operativa Federal Orán. Los agentes realizaban controles preventivos en caminos rurales próximos al kilómetro 45 de la Ruta Nacional 50, en un sector conocido como El Paso, cuando detectaron un vehículo utilitario cuyo conductor intentó evadir el control policial. En la maniobra, embistió móviles oficiales y escapó por caminos alternativos.

El seguimiento se extendió hasta que el rodado fue abandonado en inmediaciones de la Comunidad Sola Suty. Al intentar inspeccionar el vehículo, los efectivos fueron agredidos con piedras por un grupo de personas que buscó obstaculizar el procedimiento. Ante el riesgo operativo y las características del terreno, se decidió realizar una inspección preventiva en el lugar.

En la parte trasera del vehículo se encontraron dos bultos envueltos en bolsas tipo arpillera con el logotipo del delfín. El cargamento fue trasladado a la dependencia policial y, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Orán, se procedió a su apertura. Allí se constató la presencia de 35 kilogramos de cocaína, distribuidos en ladrillos rectangulares, y 11 kilogramos de marihuana, acondicionados en paquetes irregulares.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. La investigación continúa para identificar al conductor que logró escapar y determinar el destino final de la droga, tanto dentro de la provincia como hacia otros puntos del país.

El procedimiento, denominado “La Posta del Delfín”, vuelve a poner en evidencia que, pese a las condenas y los golpes judiciales, viejas estructuras del narcotráfico siguen intentando reactivarse en la frontera norte, aprovechando zonas de difícil acceso, pasos informales y una geografía que complica las tareas de control.