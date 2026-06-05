El histórico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años. Su legado marcó a generaciones y lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la música nacional.

El músico Indio Solari murió este viernes a los 77 años, según confirmaron distintos medios nacionales en las primeras horas de la mañana. La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre millones de seguidores que acompañaron su trayectoria durante más de cuatro décadas.

Nacido como Carlos Alberto Solari, fue una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino. Su nombre quedó ligado para siempre a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo con el que construyó un fenómeno cultural sin precedentes y una convocatoria multitudinaria que trascendió generaciones.

Tras la separación de Los Redondos, desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una enorme convocatoria en cada una de sus presentaciones y consolidando un legado artístico que se convirtió en referencia para varias generaciones de músicos y fanáticos.

En 2016 había revelado públicamente que padecía Parkinson, enfermedad que condicionó sus últimos años y que finalmente lo llevó a alejarse de los escenarios. Su último recital masivo fue en Olavarría en 2017, mientras que posteriormente continuó vinculado a la música a través de proyectos artísticos y producciones discográficas.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre ceremonias de despedida o eventuales homenajes. La noticia provocó una inmediata repercusión en redes sociales, donde artistas, periodistas y seguidores comenzaron a recordar su obra y su impacto en la cultura popular argentina.

Un ícono del rock nacional

Con una estética única, letras cargadas de simbolismo y una relación singular con su público, el Indio Solari se convirtió en uno de los artistas más convocantes de la historia de Argentina. Su influencia excedió el ámbito musical y dio origen a un fenómeno social que marcó una época.

Su obra, tanto con Los Redondos como en su etapa solista, deja una huella imborrable en la historia del rock argentino.

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