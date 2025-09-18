DEPORTES //
River fue una montaña rusa de emociones en una noche negativa en el Monumental, pese a la reacción final que le abrió la puerta a la ilusión de un batacazo en Brasil. Perdió por 2-1 frente a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y desnudó su peor versión en un primer tiempo en el que la visita lo sometió sin atenuantes y le convirtió dos goles -podrían haber sido más- con Gustavo Gómez y Vitor Roque.
En el complemento, entre la intención de los de Abel Ferreira de conservar la ventaja y el ingreso de Juanfer Quintero, el Millonario mejoró el semblante y dominó sin chances claras, hasta que empujado por su gente llegó al descuento con Lucas Martínez Quarta recién a los 43 minutos y pareció encenderse cuando el tiempo se acababa. El próximo miércoles en San Pablo, la hora de la verdad.
El mensaje de Gallardo a los hinchas de River tras la derrota
Marcelo Gallardo, director técnico de River, dejó en claro que no bajan los brazos a pesar de la derrota por 2-1 ante Palmeiras, como local, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: afirmó que el equipo «mostró rebeldía» y que están «vivos» en la serie.
El Muñeco aseguró que el Verdao posee una «jerarquía diferente», que estuvieron «mucho más rápidos, más lúcidos». «Perdimos el control de ese inicio de partido. Cuando hacen un gol de pelota parada, impacta fuerte. Es un equipo de muchísima jerarquía. Se nos impuso. En el segundo tiempo cambió la cosa. Se cansaron en ese desarrollo del partido. Podríamos haberlo empatado al final. Es la sensación que queda», afirmó en conferencia de prensa.
En ese sentido, reconoció que fueron «superado» en la primera mitad, pero que cambió todo en el segundo. «El equipo mostró rebeldía», dijo. Y añadió: «Me quedo con lo que quedó al final, el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido más difícil con una diferencia de dos goles. Nos deja con vida. Palmeiras mostró respeto en el segundo tiempo también».