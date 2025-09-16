EFEMÉRIDES //

El 16 de septiembre en Argentina es recordado principalmente como el Día Nacional de la Juventud en conmemoración de «La Noche de los Lápices», donde diez estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por la dictadura militar por exigir el boleto estudiantil.

En radio Cadena Máxima, habló Antonio Luna, Docente de Historia retirado de la localidad de Orán. Trajo a la memoria actual los sucesos ocurridos en aquellos tiempos, en los que la dictadura reinaba por sobre los derechos humanos. «Orán también tuvo su Noche de los Lápices», haciendo meca de que las atrocidades se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Un repaso histórico de nuestra historia, la historia de la Argentina, «este es mi país», recalcó con efusividad Antonio.

LA PALABRA DE ANTONIO LUNA, DOCENTE DE HISTORIA