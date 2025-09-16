FEMICIDIO EN CAFAYATE //

Un hombre mató a su pareja y luego se quitó la vida en el paraje El Divisadero, cercano a la ciudad de Cafayate.

Extraoficialmente el agresor fue identificado como Omar Chachagua. Este lunes, alrededor de las 17.30, este hombre mató a su pareja y luego se disparó con un arma de fuego.

Un llamado alertó al servicio de emergencias pero cuando la Policía llegó la mujer ya estaba fallecida y el hombre estaba todavía con vida, por lo que fue auxiliado y llevado al hospital de Cafayate. Horas después se dispuso que fuera trasladado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Salta pero murió en el trayecto.

Según relatos de lugareños, la pareja tenía tres niños que ahora quedaron huérfanos.

Por el momento, el Ministerio Público Fiscal de Salta solo confirmó la existencia de los hechos y que está interviniendo en el caso.