El equipo de Núñez disputará los 16avos de final del torneo nacional el próximo 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena. El partido promete una gran convocatoria y movimiento económico para la provincia.

La espera terminó para los hinchas salteños de River Plate. El gobernador Gustavo Sáenz confirmó que el equipo millonario volverá a jugar en Salta el próximo 17 de julio, cuando enfrente a Aldosivi de Mar del Plata por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Padre Ernesto Martearena y se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes del año en la provincia.

La llegada del conjunto dirigido por River genera expectativa entre los fanáticos no solo de Salta, sino también de distintas provincias del NOA, que suelen movilizarse para acompañar al equipo en sus presentaciones.

Un partido con impacto económico

La presencia de River no representa únicamente un acontecimiento deportivo. Cada visita del club de Núñez suele generar un importante movimiento en distintos sectores de la economía local.

Hoteles, restaurantes, comercios, estaciones de servicio y servicios turísticos esperan un aumento en la actividad durante los días previos y posteriores al partido.

La experiencia de anteriores encuentros disputados en Salta muestra que los grandes eventos deportivos funcionan como un atractivo para visitantes de otras provincias y generan un impacto directo en el turismo.

Salta, escenario de grandes partidos

Con esta nueva presentación, la provincia vuelve a posicionarse como una de las sedes elegidas para recibir partidos de alcance nacional.

La Copa Argentina, conocida por llevar el fútbol a distintos puntos del país, volverá a tener al estadio Martearena como protagonista.

El duelo entre River y Aldosivi será uno de los cruces más esperados de los 16avos de final y podría convocar a una multitud en las tribunas salteñas.