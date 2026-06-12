El Presidente participará de la ceremonia central del 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera. Será la primera gran celebración tras la restauración del histórico edificio.

El presidente Javier Milei encabezará el próximo 20 de junio el acto central por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario.

La ceremonia se realizará desde las 10 en el Monumento Nacional a la Bandera y contará con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La participación del mandatario nacional fue confirmada por la Casa Rosada luego de varias semanas de coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales para definir aspectos vinculados a la seguridad, el protocolo y la organización del evento.

Una jornada abierta a la comunidad

El acto será abierto al público y reunirá a estudiantes, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y vecinos de Rosario y localidades cercanas.

Como ocurre cada año, uno de los momentos centrales será la tradicional promesa de lealtad a la bandera realizada por alumnos, una ceremonia que reúne a miles de familias.

Además, se prevén homenajes a Manuel Belgrano, actividades culturales y propuestas para acompañar la celebración patria.

Estreno tras la restauración del Monumento

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que será la primera gran celebración nacional luego de la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera.

Las obras de puesta en valor quedarán inauguradas oficialmente el 17 de junio, luego de una intervención financiada por la provincia de Santa Fe.

Desde el gobierno provincial señalaron que los trabajos permitieron recuperar un espacio histórico que presentaba deterioros acumulados durante años.

Rosario vuelve a ser el centro de los festejos

La recuperación del monumento permitirá que la ceremonia del Día de la Bandera recupere su tradicional escenario en condiciones renovadas.

La jornada volverá a convocar a miles de personas en torno a uno de los símbolos más importantes de la historia argentina y reforzará el vínculo de la ciudad con la figura de Manuel Belgrano.