El domingo por la tarde, barrio Autódromo volvió a quedar en el centro de la escena tras el hallazgo sin vida de un hombre mayor de edad en la intersección de calles Logulo y Gálvez, a pocos metros de la plazoleta del barrio. La presencia del cuerpo generó alarma entre los vecinos, que no tardaron en dar aviso a la policía.

Al lugar llegaron rápidamente efectivos policiales, personal del SAMEC y, posteriormente, el médico legal, quien confirmó el fallecimiento. Según los primeros datos, se trataría de un hombre de entre 65 y 70 años, y las primeras hipótesis apuntan a una muerte súbita, tal como publicó un medio local.

Aun así, el episodio volvió a encender las alertas en una zona que en los últimos meses viene acumulando hechos que aumentan la sensación de vulnerabilidad entre los residentes. Muchos vecinos, presentes durante el operativo, expresaron su preocupación por la falta de iluminación y la escasa presencia policial en horarios críticos.

a causa quedó en manos de la UGAP, que ahora espera los resultados de los estudios y pericias para determinar con precisión la causa de la muerte y descartar cualquier otra hipótesis.