El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Salta, con vigencia desde este viernes al mediodía y que se extenderá hasta el sábado por la mañana. El aviso incluye áreas de los Valles, la Capital y sectores de la Puna y las Yungas, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.

Zonas afectadas y horarios de mayor riesgo

Entre las 12 y las 18 de este viernes, la alerta rige para:

• Capital

• Cerrillos

• Guachipas

• La Viña

• Zona baja de Chicoana

• Zona baja de La Caldera

• Zona baja de Rosario de Lerma

• Zona montañosa de Cafayate

Desde las 18 de este viernes hasta las 12 del sábado, el aviso se extiende a:

• Pre Puna de Iruya

• Pre Puna de Orán

• Pre Puna de Santa Victoria

• General José de San Martín

• Yunga de Iruya

• Yunga de Orán

• Yunga de Santa Victoria

• Rivadavia

Qué se espera: tormentas fuertes, granizo y ráfagas

El SMN anticipa tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por:

• Caída de granizo

• Actividad eléctrica frecuente

• Ráfagas intensas

• Precipitación abundante en cortos períodos

Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 50 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen esos valores. Las alertas amarillas indican fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.