El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Salta, con vigencia desde este viernes al mediodía y que se extenderá hasta el sábado por la mañana. El aviso incluye áreas de los Valles, la Capital y sectores de la Puna y las Yungas, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.
Zonas afectadas y horarios de mayor riesgo
Entre las 12 y las 18 de este viernes, la alerta rige para:
• Capital
• Cerrillos
• Guachipas
• La Viña
• Zona baja de Chicoana
• Zona baja de La Caldera
• Zona baja de Rosario de Lerma
• Zona montañosa de Cafayate
Desde las 18 de este viernes hasta las 12 del sábado, el aviso se extiende a:
• Pre Puna de Iruya
• Pre Puna de Orán
• Pre Puna de Santa Victoria
• General José de San Martín
• Yunga de Iruya
• Yunga de Orán
• Yunga de Santa Victoria
• Rivadavia
Qué se espera: tormentas fuertes, granizo y ráfagas
El SMN anticipa tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por:
• Caída de granizo
• Actividad eléctrica frecuente
• Ráfagas intensas
• Precipitación abundante en cortos períodos
Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 50 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se superen esos valores. Las alertas amarillas indican fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.