Pasó el Gran Premio de Italia y Alpine se mantiene como el peor equipo de la Fórmula 1 en el inicio de la segunda parte de la temporada. El circuito de Monza expuso las mayores debilidades del coche que conducen Franco Colapinto y Pierre Gasly, y ambos pilotos quedaron relegados a las últimas posiciones de la clasificación.
Las aspiraciones de la escudería francesa de lograr un mejor resultado en lo que resta de calendario son prácticamente nulas. Sin ir más lejos, Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo, confirmó que no invertirán en nuevos cambios para el auto.
“Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones”, dijo uno de los directivos más importantes de la escudería. Todos los focos del equipo están en la próxima temporada y a los pilotos no les quedará mejor opción que subsistir hasta fin de año.
