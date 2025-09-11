El único motivo por el que el conjunto francés destinó recursos para el auto de 2025 fue por arreglos, producto de los accidentes que afectaron a Alpine en la primera parte de la temporada. No se invirtió nada en mejoras significativas en el motor ni el chasis.

Afortunadamente para el equipo, hace ocho carreras que los pilotos no generan daños importantes que atenten contra el presupuesto de Alpine. Esto significa mayor disponibilidad económica para seguir desarrollando el coche de 2026.

Por qué 2026 es importante para Alpine en la Fórmula 1

El año 2026 se convirtió en el horizonte clave para el equipo Alpine de Fórmula 1, y la razón principal son los cambios masivos en las regulaciones. Estas nuevas normas afectarán tanto a los chasis como a las unidades de potencia, creando una oportunidad para que los equipos se pongan al día. Alpine ve esto como una pizarra en blanco para reinventar su enfoque y diseño, buscando dejar atrás los problemas de rendimiento de las últimas temporadas y empezar de cero en igualdad de condiciones.

Además de las nuevas reglas, Alpine tiene un as bajo la manga: la transición de motorista. A partir de 2026, dejarán de utilizar los motores Renault, una de sus debilidades, para convertirse en un equipo cliente de Mercedes. Esta asociación les permitirá concentrar todos sus esfuerzos y recursos en el desarrollo del chasis, confiando en que Mercedes les proveerá de una unidad de potencia confiable y competitiva desde el primer día.

En resumen, la combinación de un reglamento completamente nuevo y un cambio estratégico de motorista hace que 2026 sea el momento perfecto para el reinicio de Alpine. Con una nueva dirección y un claro objetivo a largo plazo, el equipo está construyendo para el futuro, sacrificando el presente para tener la mejor oportunidad de volver a la cima de la parrilla.