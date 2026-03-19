La sustancia que se encuentra en la lista II de precursores químicos era trasladada en dos transportes de carga y estaba distribuida en 191 tambores.

Personal de la Sección “Aguas Blancas” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” (Salta) detuvieron la marcha de dos vehículos con semirremolque provenientes de la ciudad de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) hacia Cochabamba (Estado Plurinacional de Bolivia).

Al momento de realizar el control físico de ambos transportes de cargas Peligrosas, los gendarmes constataron que el primer rodado poseía 95 tambores color azul y en el segundo había 96 tambores. Todos se encontraban identificados como “Acetato de etilo” con un peso 184 kilos cada uno.

Una vez contabilizados, la sustancia perteneciente a la segunda lista de precursores químicos de la Ley 26.045 arrojó un total de 35.144 kilos.

Entendiendo de los cuidados a tener en cuenta, debido de la volatilidad e inflamabilidad de la sustancia, los funcionarios realizaron las averiguaciones pertinentes en la Base de Datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE); en donde se constató que la empresa propietaria de la mercadería, la empresa transportista y los vehículos no se encontraban debidamente inscriptos en el organismo de registro.

Además, se pudo constatar que los conductores de nacionalidad boliviana presentaron documentación apócrifa.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que -interiorizada de la situación- orientó la mediación del Personal de ARCA, la aprehensión de los conductores, el secuestro de los camiones y los celulares.