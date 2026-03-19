La organización criminal se dedicada al transporte de estupefacientes en la provincia de Salta. La investigación culminó con condenas de prisión para sus principales responsables.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una banda narco-criminal dedicada al transporte de estupefacientes en la provincia de Salta.

El caso tuvo origen en tareas de investigación que permitieron identificar una estructura delictiva que operaba trasladando sustancias ilícitas desde la zona de frontera hacia distintos puntos de la provincia.

A partir de un procedimiento realizado en febrero de 2025, los efectivos de la PSA interceptaron un vehículo y -tras una persecución- lograron secuestrar una cantidad significativa de estupefacientes; lo que dio lugar a una serie de medidas judiciales que permitieron avanzar en la causa.

Como resultado de la investigación, varias personas fueron detenidas y posteriormente condenadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado -en el marco de un proceso judicial que concluyó en marzo de 2026-.

Durante el juicio oral, las pruebas reunidas por la PSA resultaron determinantes para sostener la acusación. En ese sentido, la autoridad judicial interviniente valoró especialmente la consistencia y el nivel de detalle de la investigación desarrollada.

El trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y consolidar los resultados obtenidos.

Este procedimiento reafirma el compromiso de la PSA en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, a través de investigaciones profesionales y sostenidas en el tiempo.