La derrota con Ecuador significó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y acaso también de una era, ya que la Selección argentina dejará de ser la número uno del ranking FIFA cuando se publique la próxima actualización.

El 0-1 sufrido en el Estadio Monumental de Guayaquil provocará que el equipo de Lionel Scaloni resigne el liderazgo después de 2 años y 5 meses de dominio absoluto. El nuevo dueño de la cima será España, que aprovechó sus triunfos en las Eliminatorias europeas para arrebatarle el lugar a la Albiceleste.

La caída en el ranking llegó en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque el equipo argentino terminó primero en la tabla y aseguró con anticipación su boleto al Mundial 2026, la derrota ante los ecuatorianos tuvo consecuencias directas en la clasificación FIFA.

La Selección española, dirigida por Luis De La Fuente, se quedó con el primer puesto gracias a sus contundentes victorias: 3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía. Francia también sumó fuerte con sus triunfos ante Ucrania e Islandia, y desplazó a Argentina al tercer escalón.

Así, la Albiceleste quedó quinta en el ranking histórico de selecciones con más tiempo en la cima. Se quedó a solo cuatro meses de igualar el récord de permanencia que ostenta justamente España, que lideró el Ranking FIFA entre septiembre de 2011 y junio de 2014.

El podio de selecciones con más tiempo en lo más alto lo encabeza Brasil, con dos marcas impresionantes: 6 años y 8 meses entre 1994 y 2001, y 4 años y 7 meses entre 2002 y 2007. Bélgica completa el trío con 3 años y 4 meses de liderazgo entre 2018 y 2022.