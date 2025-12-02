La victoria de Gimnasia terminó de acomodar el mapa de semifinales y dejó claro cómo se jugará la etapa decisiva del torneo. Con los cuatro mejores ya en carrera, la expectativa se centra en un cruce especial: el esperado Clásico Platense, que volverá a poner frente a frente al ‘Lobo’ y Estudiantes.

Por disposición de las autoridades de Seguridad, el clásico entre el ‘Lobo’ y el ‘León’ se jugará el lunes 8 de diciembre, debido a que este fin de semana habrá recitales en La Plata y no podrán garantizarse las condiciones necesarias para un operativo adecuado. La Liga Profesional ya dio el visto bueno al pedido.

Por otro lado Boca recibirá a Racing la Bombonera en lo que serán unas semifinales para alquilar balcones. El domingo 7/12 en La Bombonera se disputará la primera semifinal, mientras que el Clásico Platense será el lunes 8.