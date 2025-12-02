La FIFA confirmó cuándo es el sorteo del Mundial 2026, que comienza el 11 de junio y termina el 19 de julio. El detalle de la fecha, la hora y los equipos clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, tendrá varias novedades y las Selecciones están próximas a conocer a sus primeros rivales.

El sorteo es el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, y empieza a las 12:00 hora local, 14:00 (ARG/URU/CHI), 12:00 (COL/ECU/PER) y 11:00 (MEX).

Tal como anunciaron el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la sede será el Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos y un monumento vivo al presidente John F. Kennedy, que atrae cada año a millones de visitantes, a más de 2000 espectáculos, eventos y exposiciones.

Ya conocemos a 42 de los 48 participantes, ya que los seis restantes se definirán en dos repechajes: el de la el de la FIFA que se celebrará en México en marzo de 2026 y entregará dos plazas y el de la UEFA que otorgará cuatro y también será en esa fecha.

Cómo es el formato del sorteo del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer el procedimiento del sorteo de la Copa del Mundo el pasado 25 de noviembre. Los tres países anfitriones han sido ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el Bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, como anfitriones, serán identificados con pelotas de colores diferentes y, cuando sean sorteados, se ubicarán automáticamente en las posiciones A1 para México (pelota verde), B1 para Canadá (pelota roja) y D1 para Estados Unidos (pelota azul). Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

El sorteo se llevará a cabo de forma tal que equipos de la misma confederación no puedan quedar en el mismo grupo. La excepción es Europa, debido a que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12). En consecuencia, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno.