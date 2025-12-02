La Universidad Nacional de Salta (UNSa) enfrenta un paro docente del 1 al 6 de diciembre debido a los aumentos salariales adeudados. En una entrevista realizada en Máxima mañana por Radio Cadena Máxima, Diego Maita, vocero de ADIUNSA, detalló que esta medida se debe al incumplimiento de los pagos hacia los docentes.

Según los representantes gremiales, la situación de financiamiento de las universidades públicas es crítica. El presupuesto aprobado en julio contemplaba un déficit de 3.000 millones de pesos, que, según ADIUNSA, no permite cubrir las necesidades salariales básicas del personal docente.

«aLGUNOS DOCENTES ESTÁN TRABAJANDO CON SU AUTO Y OTROS PONEN SU EMPRENDIMIENTO»

Maita declaró que la principal incidencia del incumplimiento se encuentra en el salario de los docentes, como consecuencia de esto algunos docentes trabajan de forma informal en otros lugares fuera del campo educación. Otros también optan por emprender ya que con el salario actual no llegan a fin de mes.

Escucha la entrevista completa: