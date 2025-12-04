La empresa Aguas del Norte comunicó una afectación extraordinaria del servicio de agua potable para este jueves 4 de diciembre, debido a tareas de reparación de cañerías que impactarán en diferentes sectores de la ciudad de Salta.

Las zonas afectadas incluyen Scalabrini Ortiz, 6ª etapa de El Círculo, Cofruthos, Monseñor Tavella, Parque, Santa Rita Sur, Welindo Toledo, Complejo Habitacional Sur, Apolinario Saravia, Villa Lavalle y Finca Santa Rita, además de los barrios cercanos a estos puntos.

Según el parte oficial, la afectación consistirá en baja presión y/o cortes totales del suministro, dependiendo de cada sector y del avance de los trabajos.

La empresa informó que la normalización del servicio está prevista para las 14:00 de este mismo jueves, aunque recomendaron a los vecinos tomar previsiones ante posibles demoras vinculadas a la recuperación del sistema.

Mientras duren las tareas, Aguas del Norte dispuso camiones cisterna.