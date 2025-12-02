Ángel Fabian Gallardo y Luis Ricardo García, secretarios generales de Docentes agremiados de Salta, estuvieron en Máxima Mañana por Radio Cadena Máxima e invitaron a todos los trabajadores del sector educativo de todos los niveles a las asambleas que tiene como foco el estatuto docente.

«En las asambleas van a establecer una postura, van a decir que quieren. No se trata de una decisión individual, y le pido a todos los afiliados que se involucren”

También expresaron su deseo de poder tener más comunicación y un diálogo permanente con «La ministra» (educación) para poder encontrar la solución a los problemas del sector de una forma más rápida. «Nosotros queremos ayudar al ministerio a través del diálogo, no queremos traer más problemas»

