Salió del norte de la provincia de Jujuy con destino Villa Celina (Buenos Aires).

Efectivos dependientes del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María”, Córdoba, inspeccionaron un camión proveniente de La Quiaca (Jujuy) que se dirigía hacia la provincia Buenos Aires.

El operativo se efectuó sobre el kilómetro 582 de la Autovía Rosario – Córdoba. Allí, los funcionarios de seguridad interceptaron el vehículo de carga que trasladaba la mercadería de contrabando con un avalúo de más de 100 millones de pesos. A la altura del Peaje Toledo (Córdoba), los gendarmes controlaron el transporte de carga procedente de La Quiaca con destino a Villa Celina (Buenos Aires).

El rodado circulaba con elementos de los rubros: electrónica, alimentos, limpieza y textil; todos de origen extranjero y sin la documentación que avalara su legal ingreso al país. También se secuestraron más de 450 kilos de hojas de coca en estado natural contenidos en 20 bolsones -que arrojaron un pesaje de 456 kilos-.

Entre la carga, los funcionarios detectaron mercadería en presunta infracción a la Ley 22.415.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dispuso que se labren las actuaciones correspondientes y se dé intervención a la ARCA-DGA delegación Córdoba.