El Día Internacional de la Mujer volvió a poner en el centro de la escena la lucha por la igualdad, el reconocimiento de derechos y la urgencia de frenar la violencia que atraviesa a miles de mujeres en el país. En Salta, donde el movimiento feminista tiene una presencia sostenida, las organizaciones convocaron para este lunes a las 17 a la tradicional movilización del 8M, con punto de encuentro en la Plaza 9 de Julio.

La fecha llega atravesada por un dato alarmante: según el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de Salta, en lo que va del año ya se registraron dos femicidios, ambos caratulados provisoriamente. Los hechos ocurrieron en viviendas y fueron cometidos por parejas de las víctimas. En uno de los casos se utilizó fuerza física y en el otro un arma blanca, reflejando la brutalidad que caracteriza a este tipo de crímenes.

Las víctimas eran mujeres de entre 30 y 40 años. Una de ellas era madre, dejando a un menor de edad sin su principal sostén. Estos episodios vuelven a exponer la profundidad del problema y la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, acompañamiento y protección.

En el marco del 8M, la movilización no solo busca reivindicar derechos y visibilizar desigualdades históricas, sino también recordar a las mujeres asesinadas y exigir que ninguna otra pierda la vida por razones de género. El nombre de Natalia Cruz, la víctima más reciente de femicidio en la provincia, resuena como símbolo del reclamo urgente por justicia y por un Estado que garantice la integridad de todas.