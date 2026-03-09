SALTA. La Cámara de Diputados retomará esta semana su actividad legislativa con varios temas en agenda. Entre ellos, un proyecto presentado por el diputado capitalino Guillermo Kripper que propone agravar las sanciones para quienes organicen o permitan fiestas clandestinas en la provincia.

La iniciativa surge ante el crecimiento sostenido de eventos realizados en espacios sin habilitación, sin control de aforo ni supervisión del expendio de alcohol. Según fundamenta el legislador, estas condiciones generan riesgos concretos que ya derivaron en episodios de gravedad, muchos de ellos con menores de edad involucrados.

En los considerandos, Kripper advierte que estos entornos favorecen la proliferación de violencia, abusos, accidentes, intoxicaciones alcohólicas y otros daños que el Estado tiene la obligación de prevenir. Por ello, el proyecto no solo actualiza y precisa los supuestos de infracción, sino que endurece las penas como mecanismo de disuasión y protección del orden público, la salubridad y la seguridad ciudadana.

Uno de los puntos centrales es la incorporación de la responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios o poseedores del inmueble donde se realice la fiesta clandestina. Con esto se busca evitar la evasión de responsabilidades, una práctica que históricamente dificultó la aplicación efectiva de sanciones.

Si obtiene dictamen favorable, la propuesta será debatida en la sesión del martes, donde podría avanzar hacia su aprobación.