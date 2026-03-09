Declaró uno de los acusados de decapitar a un puestero rural en la localidad del departamento Orán.

El 1 de octubre de 2022, tras una alerta al Servicio de Emergencia 911 de Pichanal, encontraron el cuerpo de un hombre decapitado a la vera de la ruta nacional 34 entre esa localidad y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, un hombre de 41 años que se desempeñaba como puestero rural.

El pasado viernes declaró uno de los tres hombres imputados en un juicio por el homicidio. El hombre aludió a versiones según las cuales el hecho pudo estar vinculado a la pérdida de un cargamento de droga.

Los hechos

El 1 de octubre fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre posteriormente identificado como Pablo Almaraz. El cuerpo fue hallado decapitado y la cabeza nunca fue encontrada.

En el juicio están imputados dos hermanos y un tercer hombre, todos acusados como presuntos autores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Pablo Almaraz.

Los hermanos acusados optaron por no declarar, aunque uno de ellos aclaró que trabajaba en el Frigorífico de la localidad y allí estaba encargado de despostar la carne con máquinas eléctricas; mientras que el otro explicó que en ese tiempo se desempeñaba como puestero rural con su padre, cuidando animales vacunos y caballos.

Por su parte, el tercer acusado decidió declarar y brindar su versión del hecho ante el Tribunal. Lo primero que hizo al tomar la palabra fue declararse inocente. Contó que, tiempo atrás, había sido policía de la provincia pero luego renunció para ser prestamista y además tenía caballos de carrera.

En cuanto al hecho, expresó que la tarde del 30 de septiembre había estado en el arriendo de su hermano ubicado en la zona del “Cedral” de Orán porque debía soldar un tráiler para transportar los caballos y que estuvo allí hasta la madrugada -momento en que volvió a Hipólito Yrigoyen en su camioneta-. Agregó que, luego entre las 9 y 10 de la mañana se fue a Pichanal; directo al puesto rural de los hermanos acusados. Contó que ambos son sus amigos y que eran quienes cuidaban a sus caballos. Esa mañana tenía que llevarles alimentos para sus animales.

Además, lo habían llamado para que les hiciera flete trasladando carne de un animal que iban a carnear y después venderían. Aclaró que el carneador era un familiar de la víctima y que cuando estaban allí el hombre recibió un llamado y al cortar les contó que habían encontrado muerto a Pablo. Fue el mismo familiar que agregó en ese momento que “seguro lo habían matado por una deuda que tenía”. A esto, el acusado añadió que también conocía a la víctima.

Por último contó que en el pueblo se decía que el hecho podría estar relacionado con la pérdida de una carga de drogas por la que culpaban a la víctima.

Luego de su declaración, comenzó la ronda de testimoniales con la declaración de un policía que en ese momento trabajaba en la Comisaria de Pichanal. El hombre se refirió al lugar donde fue encontrado el cuerpo, en qué estado y posición se encontraba.

El juicio se reanuda este lunes con nuevas testimoniales. El proceso está a cargo de los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán: Norma Rosana Palomo, Mario Maldonado y Héctor Fabián Fayos. Interviene la fiscal penal del GAP, la fiscal del GAP Soledad Filtrin Cuezzo. Y en representación de la querella, Adrián Sureda Domínguez. Los acusados serán defendidos por Atilio Díaz, David Leiva y Luis Rodríguez.