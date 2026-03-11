El presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, explicó los fundamentos del pedido de actualización del boleto del transporte urbano en Salta y anticipó que la tarifa técnica podría ubicarse en torno a los $1.486, según los costos acumulados en los últimos meses.

Mohr señaló que el cálculo previo utilizado para el último aumento —aplicado en junio de 2025— se realizó a fines de abril, por lo que el período real de inflación a considerar va desde abril hasta febrero. Cuando se concrete el nuevo análisis tarifario, habrán pasado alrededor de diez meses desde el último pedido de actualización, lo que impacta de manera directa en los costos operativos del sistema.

El titular de SAETA remarcó que la actualización no busca anticipar aumentos futuros, sino recomponer el atraso generado por la inflación. “Los sistemas de transporte, cuando actualizan tarifas, tratan de recuperar lo perdido en meses pasados”, afirmó.

Entre los componentes que más presionan sobre la estructura de costos, Mohr destacó los salarios y el combustible, que representan más del 71% del gasto total. A esto se suma la eliminación de subsidios nacionales al transporte del interior, lo que obligó a las provincias a absorber mayores costos para sostener el servicio.

“Los salteños hemos tenido que asumir la quita de subsidios por parte de Nación”, sostuvo, y agregó que existe además una “doble imposición” vinculada al impuesto a los combustibles. Según explicó, parte de ese tributo debería alimentar el fondo compensador del transporte, pero esos recursos continúan concentrándose en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por decisión del Gobierno nacional.