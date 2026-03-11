Más de 30 países acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para intentar frenar la escalada de precios provocada por la guerra en Medio Oriente. La decisión fue tomada por unanimidad por los 32 miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que calificó la medida como el mayor desbloqueo de reservas de emergencia desde su creación.

El anuncio se produjo en un contexto de fuerte tensión en el mercado energético: el precio del Brent subía 4,7% y se acercaba a los US$92 por barril, mientras que Irán había advertido horas antes que el valor internacional podría trepar hasta los US$200.

Según explicó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, los países pondrán a disposición del mercado los barriles necesarios para compensar la pérdida de suministro generada por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un punto clave por donde circula el 25% del petróleo transportado por vía marítima en el mundo. Las liberaciones se harán según un cronograma adaptado a cada nación y podrían complementarse con medidas adicionales.

La guerra iniciada el 28 de febrero interrumpió el tránsito habitual de crudo y productos petrolíferos por Ormuz, por donde pasan diariamente unos 20 millones de barriles. En total, los miembros de la AIE cuentan con más de 1.200 millones de barriles en reservas de emergencia, además de otros 600 millones en manos de la industria bajo obligaciones gubernamentales.

El anuncio coincidió con las discusiones del G7, cuyos líderes evalúan medidas para contener el impacto económico del conflicto. Japón y Alemania ya adelantaron que también recurrirán a sus reservas estratégicas.

La liberación coordinada de la AIE es la sexta en su historia, con antecedentes en 1991, 2005, 2011 y dos veces en 2022.

Nueva advertencia de Irán

Irán sostuvo que los precios no podrán bajar con “medidas artificiales” y afirmó que, ante la tensión en Ormuz, el barril podría llegar a US$200. “El precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad”, declaró el portavoz militar Ebrahim Zolfagari.