María Rosa Fugazot, una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, falleció este lunes a los 83 años. Actriz, cantante y comediante, construyó una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, donde compartió escena con algunas de las personalidades más emblemáticas de la escena nacional.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, provincia de Buenos Aires, era hija del músico y actor Roberto Fugazot y de la actriz y vedette María Esther Gamas. Su vínculo con el espectáculo comenzó desde muy joven: debutó en el teatro a los 15 años y rápidamente amplió su camino artístico entre la comedia, el drama, la revista y los shows musicales.

Hasta hace muy poco seguía haciendo lo que más amaba. Cada semana subía al escenario del Teatro Picadilly para formar parte de Viejas Chorras, la comedia que compartía junto a Divina Gloria, Cristina Maresca y Cristina Tejedor. Allí seguía encontrándose con el público, ese vínculo que siempre consideró el verdadero tesoro de una carrera artística.