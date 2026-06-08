El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra ultimando los detalles de la declaración jurada patrimonial que deberá presentar ante la Oficina Anticorrupción en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta. Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, en el Gobierno estiman que la documentación podría hacerse pública en los próximos días, antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Según trascendió, la demora en la presentación responde a dos factores. Por un lado, desde el entorno de Adorni sostienen que buscó evitar interferir en la investigación judicial que se encuentra en curso. Por otro, intentó tomar distancia de las presiones políticas internas que surgieron dentro del oficialismo, especialmente luego de los reclamos públicos para que transparentara su patrimonio.

En las últimas semanas, distintas figuras de La Libertad Avanza pidieron que el funcionario presentara la documentación cuanto antes. Entre ellas se destacó la senadora Patricia Bullrich, quien dio a conocer su propia declaración jurada y sostuvo que Adorni debía hacer lo mismo antes del vencimiento de los plazos legales.

De acuerdo con versiones difundidas desde la Casa Rosada, la presentación podría concretarse alrededor del 15 de junio, un día antes del primer partido de Argentina en la Copa del Mundo. Algunos sectores de la oposición cuestionan esa fecha y consideran que el Gobierno busca aprovechar la atención mediática generada por el Mundial para reducir el impacto político del caso.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando con la recopilación de pruebas y el análisis de movimientos patrimoniales vinculados al jefe de Gabinete. Desde el oficialismo confían en que la declaración jurada permitirá aclarar los cuestionamientos surgidos en los últimos meses y cerrar parte de la polémica que rodea al funcionario.