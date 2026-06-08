El papa León XIV hizo historia al convertirse en el primer pontífice en dirigirse ante el Congreso de España, en una sesión especial que reunió a autoridades políticas, representantes institucionales y miembros de la Iglesia. Durante su intervención, pidió que la dignidad humana, la justicia y el bien común sean los principios que orienten la elaboración de leyes y las decisiones de los gobiernos.

El discurso estuvo centrado en la necesidad de fortalecer el diálogo político, proteger a los sectores más vulnerables y promover una legislación que priorice los derechos humanos. Además, el Papa hizo referencias a desafíos actuales como las migraciones, la desigualdad social y los conflictos internacionales, e instó a los dirigentes a trabajar por sociedades más inclusivas y solidarias.

La intervención fue recibida con una extensa ovación por parte de los legisladores presentes y marcó un hecho inédito en la historia institucional española. En su mensaje, León XIV también defendió la importancia de la libertad religiosa y sostuvo que la fe puede aportar valores positivos al debate público sin imponerse sobre las instituciones democráticas.

Durante su visita a España, el Pontífice mantuvo además encuentros con autoridades, representantes de organizaciones sociales y víctimas de abusos, en una gira que busca reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad. Su presencia generó una amplia repercusión política y mediática tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, el Papa llamó a superar las divisiones ideológicas y a construir consensos frente a los desafíos que enfrentan las democracias modernas. Señaló que la política debe recuperar su vocación de servicio y trabajar para garantizar oportunidades, paz social y desarrollo para todos los ciudadanos. Sus palabras fueron interpretadas por distintos sectores como un mensaje de unidad en un contexto internacional marcado por tensiones políticas y sociales.

El histórico discurso se inscribe dentro de una agenda marcada por llamados a la paz, la cooperación internacional y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, temas que León XIV viene impulsando desde el inicio de su pontificado.