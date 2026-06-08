Durante su segundo recital en el estadio Monumental de River Plate, la cantante Lali Espósito volvió a hacer referencia a los cuestionamientos que recibió por sus opiniones políticas y compartió una reflexión que fue interpretada como un mensaje dirigido al presidente Javier Milei. La artista habló ante más de 70.000 personas en una de las presentaciones más importantes de su carrera y recibió una ovación de sus seguidores.

En un momento del espectáculo, Lali agradeció el acompañamiento del público y reflexionó sobre los momentos difíciles que atravesó durante los últimos años debido a las críticas y ataques recibidos en redes sociales y en distintos ámbitos públicos. “La verdad se sabe, se ve, se siente. Cuando algo es de plástico se siente, se nota”, expresó desde el escenario, en una frase que generó una inmediata reacción entre los asistentes.

Luego profundizó su mensaje y recordó que muchas personas le recomendaron mantenerse al margen de las discusiones políticas para evitar conflictos. “No saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei, al Gobierno o a la gente que me agredía”, afirmó, provocando una nueva ovación de los presentes.

La artista también destacó la importancia de sostener las convicciones personales y defendió la libertad de expresión. Sin mencionar directamente al Presidente en gran parte de su discurso, hizo referencia al impacto que tuvieron las polémicas públicas en su vida profesional y personal. Para muchos de sus seguidores, sus palabras fueron una reivindicación de su postura frente a las críticas recibidas durante los últimos años.

El recital incluyó además momentos de fuerte contenido social. Durante una de las noches, Lali pidió un minuto de silencio en memoria de víctimas de femicidio y recordó los casos de jóvenes que conmocionaron a la opinión pública. El gesto fue acompañado por miles de personas que asistieron al estadio.

Los dos shows en River representaron un nuevo hito en la carrera de la cantante, que logró agotar entradas y convocar a una multitud. Con una puesta en escena de gran producción, invitados especiales y una fuerte conexión con el público, las presentaciones se transformaron en uno de los acontecimientos musicales más destacados del año.

Las declaraciones de Lali volvieron a instalar el debate sobre el rol de los artistas en la discusión pública y la relación entre cultura y política, una temática que la cantante viene atravesando desde sus primeros cruces con el oficialismo y que continúa generando repercusión en distintos sectores de la sociedad.