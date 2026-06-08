La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad. Se trata de la última instancia judicial disponible para intentar revertir una medida que afecta propiedades transferidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La presentación se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios impulsados por la defensa y dejará firme el avance del proceso de decomiso. Frente a esa decisión, los abogados de la exmandataria recurrieron directamente al máximo tribunal para solicitar que revise el caso.

El planteo busca evitar que la Justicia avance sobre 19 inmuebles ubicados principalmente en Santa Cruz, que fueron transferidos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández a sus hijos. La defensa sostiene que esos bienes forman parte de herencias y donaciones legítimas, mientras que los tribunales consideran que deben analizarse dentro de la ejecución de la sentencia de la causa Vialidad.

La discusión se da en el contexto de la condena que recibió la expresidenta por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. Además de la pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, la Justicia avanza sobre el recupero de activos considerados vinculados al perjuicio económico establecido en la sentencia.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir si acepta o no el recurso de queja. En caso de rechazarlo, quedaría habilitado el avance definitivo del proceso de decomiso de los bienes involucrados.

Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner insiste en que se trata de una medida injustificada y sostiene que los bienes pertenecen legalmente a sus hijos, quienes no fueron condenados en la causa Vialidad.