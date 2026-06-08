La senadora Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la escena política tras publicar un llamativo video en sus redes sociales, en medio de las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza. El mensaje generó nuevas especulaciones sobre su futuro político y alimentó rumores sobre posibles diferencias con el presidente Javier Milei.

La publicación muestra a Bullrich frente a un laberinto con tres posibles caminos: la Presidencia de la Nación, la Vicepresidencia y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El video está acompañado por la canción “Se dice de mí”, popularizada por Tita Merello, y por frases que parecen responder a las versiones sobre su futuro dentro del oficialismo.

“Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas”, escribió la legisladora junto al video. En otro tramo aparece la frase “critican si ya la línea perdí”, mientras observa las distintas alternativas políticas representadas en la animación.

La difusión del material llega después de varios episodios que evidencian diferencias entre Bullrich y sectores del Gobierno. En los últimos días, la senadora cuestionó la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli y reveló que incluso puso a disposición su renuncia como jefa del bloque oficialista en el Senado, aunque Milei no la aceptó.

Además, Bullrich había tomado distancia de otras decisiones del Ejecutivo, como su pedido para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará cuanto antes su declaración jurada patrimonial. Estos movimientos fortalecieron las versiones sobre una creciente autonomía política dentro del oficialismo.

Hacia el final del video, la senadora aparece junto a dirigentes de La Libertad Avanza y concluye con un guiño a cámara acompañado por la frase “yo soy así”, una señal que muchos interpretaron como una reafirmación de su identidad política y de su intención de mantener un perfil propio dentro del espacio libertario.