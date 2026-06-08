El Gobierno nacional avanzará con una nueva etapa de la reforma laboral y convocará a sindicatos y cámaras empresarias para revisar convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos o que consideran desactualizados frente a las nuevas dinámicas del mercado laboral. La iniciativa forma parte del proceso de modernización impulsado por la administración de Javier Milei y busca adaptar las condiciones laborales a distintos sectores productivos.

La convocatoria estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y apunta a reunir a representantes gremiales y empresariales para renegociar acuerdos que, en algunos casos, llevan años sin ser actualizados. Desde el oficialismo sostienen que muchos convenios contienen normas que ya no responden a las necesidades actuales de empresas y trabajadores, especialmente tras los cambios tecnológicos y organizativos registrados en los últimos años.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es promover negociaciones sector por sector para alcanzar acuerdos que contemplen nuevas modalidades laborales, esquemas de productividad y mecanismos de capacitación. El Gobierno considera que la actualización de los convenios puede contribuir a mejorar la competitividad y fomentar la creación de empleo formal.

Mientras algunos sectores empresariales respaldan la propuesta y consideran necesaria una revisión de los convenios vigentes, distintos sindicatos expresaron preocupación por posibles pérdidas de derechos laborales y advirtieron que defenderán las condiciones conquistadas en las negociaciones colectivas.

La medida se produce pocos días después de que el Ejecutivo reglamentará distintos aspectos de la reforma laboral aprobada este año, incluyendo modificaciones vinculadas a licencias, recibos de sueldo y mecanismos de contratación. En ese contexto, la revisión de los convenios aparece como uno de los próximos pasos dentro de la agenda laboral del Gobierno.

Las negociaciones comenzarán en las próximas semanas y podrían convertirse en uno de los principales focos de debate entre el oficialismo, los gremios y el sector empresario durante la segunda mitad del año