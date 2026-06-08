Las pequeñas y medianas empresas argentinas volvieron a manifestar su preocupación por la situación económica y advirtieron sobre las dificultades que atraviesa el sector debido a la caída del consumo, el aumento de costos y las complicaciones para acceder al financiamiento. En ese contexto, distintas cámaras empresariales cuestionaron la implementación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y reclamaron la aprobación de una ley de emergencia pyme.

Los representantes del sector sostienen que el RIMI está orientado principalmente a favorecer proyectos de gran escala y empresas con mayor capacidad financiera, mientras que miles de pequeñas y medianas firmas enfrentan problemas para sostener la producción, mantener el empleo y cumplir con sus obligaciones. Según señalaron, muchas compañías registran una fuerte caída en las ventas y trabajan por debajo de su capacidad instalada.

Desde las entidades empresariales remarcaron que la situación es especialmente compleja para comercios, industrias y emprendimientos regionales, que continúan afectados por la retracción del mercado interno. Además, advirtieron que numerosas empresas se encuentran al límite de su capacidad operativa y que podrían producirse más cierres o despidos si no se implementan medidas de asistencia.

Por ese motivo, impulsan una ley de emergencia que contemple beneficios fiscales, alivio en cargas patronales, acceso a créditos con tasas subsidiadas y programas específicos para sostener el empleo. También solicitaron mecanismos que permitan refinanciar deudas y mejorar las condiciones de competitividad para el sector.

Las cámaras empresarias reconocieron algunos avances en materia de estabilidad macroeconómica, pero sostienen que todavía no se observa una recuperación suficiente en la actividad de las pymes. Según indicaron, la desaceleración de la inflación no alcanzó para revertir la caída del consumo ni las dificultades financieras que atraviesan muchas empresas.

Mientras tanto, el reclamo continúa ganando apoyo entre distintos sectores productivos, que consideran necesario implementar medidas urgentes para evitar una profundización de la crisis y preservar miles de puestos de trabajo en todo el país.