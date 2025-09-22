Cruzaban el Río Bermejo con la carga y fueron descubiertos por las fuerzas federales. Al escapar, abandonaron los bagayos.

Efectivos del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional realizaron otro procedimiento, durante una patrulla a pie, cuando visualizaron a varias personas transportando bultos en forma de “jangadas” sobre el cauce del Río Bermejo. Al advertir la presencia de los uniformados, los contrabandistas huyeron nadando hacia la orilla contraria -hacia la costa boliviana-.

Con apoyo del Centro de Reconocimiento y Operaciones contra el Narcotráfico, Unidad de Reconocimiento Santiago del Estero y Unidad de Reconocimiento «Mosconi», se trasladaron 40 bultos que habían sido abandonados por los ciudadanos. Al abrirlos, se constató que contenían 704 kilos de hojas de coca y 6.000 atados de cigarrillos.

Intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán ordenando el decomiso de la mercadería de contrabando.