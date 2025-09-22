Este repunte se refleja directamente en una caída del riesgo país. El indicador, que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia que tienen que pagar los bonos emergentes frente al Tesoro de Estados Unidos, actualmente se ubica en 1140 puntos básicos. Es un desplome de 302 unidades frente al viernes (-20,94%).

“La volatilidad de las últimas semanas tuvo un origen esencialmente político, gatillada por el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires. Esa incertidumbre no va a quedar despejada hasta tanto no tengamos en la mano los resultados de la elección de octubre y, por ende, la volatilidad va a persistir. No obstante, las últimas medidas tienen un significado muy importante para estabilizar porque recuerdan al mercado que, sin importar el resultado de la elección de medio término, el equipo económico todavía tiene una amplia gama de herramientas a disposición para que la deuda siga performing. Y, como vimos hoy, algunas de esas herramientas son muy potentes», dijo Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores.

Ya desde el pre-market, antes de que los mercados abran para todos los inversores, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operaban al alza. La tendencia se consolidó con la apertura formal de la rueda. Pasadas las 10:30 horas, los papeles de BBVA registran una suba del 22,1%, seguidos por los de Grupo Financiero Galicia (+16,4%), Transportadora de Gas del Sur (+11,1%), Edenor (+10,8%) y Pampa Energía (+10%).

Los números en verde también se replican en la Bolsa porteña, que hasta el viernes acumulaba una caída del 50% en dólares desde que arrancó el año. Hoy, rebota 6,3% y cotiza en 1.790.429 unidades, equivalentes a unos US$1227 al ajustar por el dólar CCL. En este último caso, es un avance del 14,2% en moneda dura.

Al analizar el panel principal, conformado por aquellas empresas que tienen el mayor volumen de operaciones, este lunes se destacan las acciones de Grupo Financiero Galicia (+12,8%), Banco Supervielle (+9,8%), Metrogas (+9,2%), BYMA (+7,8%) y BBVA (+7,7%).

Dólar hoy

Las noticias también tuvieron su efecto sobre el mercado de cambios. En las primeras negociaciones del día, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1440, una caída de $35 frente al cierre anterior (-2,4%).

De esta manera, por primera vez en tres días el mayorista se aleja del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1476,79. Defender el esquema cambiario le costó al Banco Central la venta de US$1110 millones durante la semana pasada. Era una dinámica que había empezado a preocupar: el viernes el mercado le demandó US$678 millones, la décima venta diaria más grande desde al menos 2003.

“Entendemos que la baja del dólar tiene más que ver con el fuerte apoyo de Estados Unidos que con la eliminación temporal de retenciones per se. Aunque el Gobierno haya quitado por seis semanas los derechos de exportación para todos los cultivos, lo que sigue valiendo de fondo es la oferta y demanda de pesos. En otras palabras, la pregunta relevante es si quien recibe los pesos con el producido de la venta deseará quedarse en pesos o en dólares. Vale decir que el productor, como persona humana, no tiene límites a la dolarización y que a los exportadores que no demandan importaciones, no les cabe la restricción cruzada, por lo que pueden vender dólar oficial y comprar MEP o CCL», explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

En el mercado minorista, el dólar oficial se consigue a $1470 en el homebanking del Banco Nación, cotización de referencia para el resto del mercado. Se trata de una caída de $45 frente al viernes pasado.

Lo mismo sucede con los tipos de cambio financieros, luego de que el viernes marcaran un nuevo récord nominal. El dólar MEP aparece en pantallas a $1452,28, equivalente a un retroceso diario de $98,75 (-6,2%). El dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1462,97, un desplome de $104,09 frente al cierre previo (-6,6%).