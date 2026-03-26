Fue confirmado por Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, quien dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel han matado al comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, a quien responsabilizó del bloqueo del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Katz anunció la operación durante una reunión con altos mandos militares.

El ministro aseguró que la ofensiva fue “precisa y letal” y tuvo como objetivo directo al comandante naval iraní. “El hombre directamente responsable del atentado terrorista que supone el bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue abatido”, afirmó en un comunicado.

Según fuentes oficiales israelíes, Tangsiri fue atacado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas mientras mantenía una reunión con altos mandos de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se informó que la acción forma parte de la estrategia israelí para frenar las operaciones consideradas hostiles en la región.

Desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una crisis energética y naval sin precedentes recientes. Tras los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel, Irán respondió utilizando su posición geográfica para restringir el comercio global.

En las primeras horas del conflicto, la Guardia Revolucionaria de Irán impuso un bloqueo estratégico sobre la boca del Golfo Pérsico. La medida prohíbe el paso a buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados directos, mientras que permite el tránsito seguro únicamente a países considerados no hostiles por Irán, como China e India. Algunos petroleros saudíes destinados a la India también han continuado navegando, aunque el flujo total de embarcaciones ha caído de decenas diarias a apenas uno a tres barcos en los días más críticos de marzo.

El área se ha transformado en una zona de combate activo, con la Guerra de Minas como uno de los principales riesgos. Se estima que Irán ha desplegado parte de un arsenal compuesto por casi 6.000 minas navales, lo que supone un peligro incluso para los buques autorizados. Desde el 28 de febrero, al menos 12 barcos comerciales han sido dañados por proyectiles o drones, según los informes disponibles.

El ataque israelí en Bandar Abbas que causó la muerte de Alireza Tangsiri se suma a una serie de bajas de alto perfil en la región reivindicadas como como objetivos de guerra alcanzados por Israel.

El cierre parcial de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha generado un impacto inmediato en los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent tuvo un pico de 119.5 dólares el pasado 9 marzo, mientras que las primas de riesgo asegurador para navegar por la zona aumentaron en unos 250.000 dólares por viaje. Analistas comparan el actual desabastecimiento y la volatilidad de precios con la crisis petrolera de 1973.

Desde el pasado fin de semana, la tensión ha escalado debido al ultimátum emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exigió la reapertura total del estrecho bajo amenaza de atacar plantas eléctricas iraníes. El régimen de Teherán ha respondido amenazando con atacar objetivos civiles estratégicos en los países aliados de Israel en la región y con extender el bloqueo al estrecho de Bab al-Mandeb, en el mar Rojo, si se produce una invasión terrestre por parte de fuerzas estadounidenses.