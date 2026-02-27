La Libertad Avanza expresó su malestar por el horario fijado por el municipio para la primera sesión de la convención constituyente, convocada a las 17:00. Según el espacio, esa decisión dificulta la participación de uno de sus representantes, quien también cumple funciones legislativas a nivel nacional.

El bloque había solicitado un horario intermedio que no interfiriera con las actividades del Congreso, pero aseguran que no hubo diálogo previo ni respuesta a los pedidos formales. La fuerza política considera que la convocatoria debería garantizar la presencia de todos los convencionales electos, especialmente de quienes obtuvieron mayor respaldo en las urnas.

Reclamo por coherencia institucional

Desde La Libertad Avanza señalan que el propio decreto municipal establece que la convención no debe superponerse con las funciones de diputados provinciales ni concejales, pero —según remarcan— no contempla la situación de legisladores nacionales.

El espacio considera que esto genera una contradicción y pide que el municipio revise la decisión para evitar conflictos innecesarios en el inicio del proceso de reforma.

Llamado a un inicio ordenado y sin tensiones

Gino Dimatteo, convencional constituyente por parte de LLA, sostiene que la convención debe desarrollarse “en paz y con respeto al mandato popular”, recordando que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales. En ese sentido, piden que el municipio priorice el consenso y el funcionamiento pleno del cuerpo antes que decisiones unilaterales que puedan afectar la participación.