El regreso a las aulas en Salta llegará con un alivio para miles de familias: no se esperan lluvias el lunes por la mañana, anticipó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con Cadena Máxima. Tras varios días de inestabilidad y precipitaciones intermitentes, el inicio del ciclo lectivo tendría un escenario más tranquilo para quienes deben trasladarse temprano.

Escobar explicó que, aunque el viernes amaneció fresco y con cielo cubierto, el lunes presentará condiciones más estables en las primeras horas del día. Las temperaturas rondarán entre 27° y 28°C, con ambiente cálido pero sin precipitaciones durante el horario de ingreso escolar.

Qué pasará después del mediodía

Si bien la mañana estará despejada, Escobar advirtió que hacia la tarde y la noche del lunes podría volver la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas. El meteorólogo recomendó a las familias estar atentas a los avisos oficiales, especialmente para quienes tienen actividades escolares en turno tarde.

Martes a viernes: semana con lluvias y tormentas

El especialista adelantó que, tras el arranque sin lluvias, la semana se complicará:

• Martes: alta probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

• Miércoles: condiciones similares, con tormentas aisladas.

• Jueves: persistirá la inestabilidad.

• Viernes: nuevamente lluvias y tormentas en distintos momentos del día.

“Del martes al viernes vamos a tener bastante inestabilidad”, remarcó Escobar, señalando que será una semana para salir con paraguas y tomar recaudos.

Un dato clave para las familias

El inicio de clases suele generar un fuerte movimiento en el tránsito: autos particulares, transporte escolar y colectivos. Por eso, la ausencia de lluvias en la mañana del lunes permitirá un arranque más ordenado y seguro.