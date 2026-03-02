La tensión en Or Medioiente alcanzó un nuevo punto crítico tras la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, un hecho que desató una cadena de ataques militares entre Irán, Israel y Estados Unidos, con repercusiones inmediatas en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

Bombardeos, misiles y una región al borde de una guerra mayor

En las últimas horas, Washington e Israel lanzaron bombardeos masivos contra objetivos en Teherán y el Líbano, mientras que Irán respondió con misiles sobre territorio israelí, dejando al menos diez muertos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las operaciones continuarán “a toda fuerza”, aunque dejó abierta la posibilidad de un diálogo futuro con un eventual nuevo liderazgo iraní.

La escalada se desarrolla en el marco de la Operación León Rugiente, una campaña militar que ya lleva tres días dentro del territorio israelí. Durante la mañana del lunes, sonaron sirenas de alerta en todo Israel, aunque no se registraron impactos en esa primera oleada.

Mercados energéticos en crisis: Qatar detiene su producción de gas

El conflicto tuvo un impacto inmediato en el mercado energético global. La empresa estatal QatarEnergy anunció la suspensión total de su producción de gas natural licuado (GNL) tras ataques iraníes contra sus instalaciones en Ras Laffan y Mesaieed.

Según el Ministerio de Defensa de Qatar, los ataques se realizaron con drones iraníes y, aunque no hubo víctimas, los daños obligaron a detener operaciones en dos de los centros de procesamiento más importantes del mundo.

La reacción en los mercados fue inmediata: el precio del gas en Europa subió 39%, mientras que el petróleo también registró incrementos tras ataques con drones a la refinería saudí de Ras Tanura y a un petrolero en el Mar de Omán.

Qatar, uno de los mayores exportadores globales de GNL, comparte con Irán el yacimiento de gas más grande del planeta y abastece a empresas como Shell, TotalEnergies, Eni y Sinopec, cuyos contratos ahora quedan bajo incertidumbre.

Incidentes inesperados: Kuwait derriba aviones estadounidenses

En medio del caos aéreo, Kuwait confirmó un episodio de “fuego amigo”: derribó por error tres aviones F‑15 estadounidenses durante un combate contra drones iraníes. Los pilotos lograron eyectarse y resultaron ilesos, pero el incidente expone el nivel de descoordinación y saturación militar en la región.

Un conflicto que ya es global

La combinación de ataques militares, interrupción energética, incidentes aéreos y movimientos diplomáticos coloca al mundo ante una de las crisis más delicadas de los últimos años. La incertidumbre sobre la sucesión en Irán, la postura de Estados Unidos y la reacción de los países del Golfo serán claves para determinar si la escalada continúa o si se abre una ventana para la negociación.