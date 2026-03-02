Un chofer de colectivo que transportaba a 20 pasajeros fue detenido este sábado en la Ruta Nacional 50 tras dar positivo en un control de alcoholemia, en un episodio que volvió a exponer la falta de responsabilidad al volante en el transporte público. El hecho ocurrió cerca de las 17, en inmediaciones del paraje Agua Linda, cuando personal policial detuvo la marcha de un Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte interurbano. Al realizarle el test al conductor, un hombre de 42 años, el resultado fue positivo y la prueba manual posterior confirmó 0,11 gramos de alcohol por litro de sangre, una infracción directa a la Ley Provincial 7.846.

Según fuentes policiales, al ser informado sobre la infracción, el chofer intentó evitar el procedimiento argumentando que podía perder su trabajo y luego ofreció dinero a los efectivos para que lo dejaran continuar. Primero habría ofrecido 10 mil pesos, y luego 20 mil, en un intento de soborno que derivó en su inmediata aprehensión por cohecho activo, delito previsto en el artículo 258 del Código Penal. Tras el procedimiento, se labró el acta correspondiente y se designó un conductor alternativo habilitado para garantizar que los pasajeros pudieran continuar el viaje de manera segura. El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.