La Municipalidad de Salta anunció una modificación importante en el sistema de licencias de conducir, extendiendo los años de vigencia del carnet y avanzando en un esquema más ágil, digital y menos burocrático. La resolución ya fue firmada por el intendente y comenzará a aplicarse en las próximas semanas, según adelantaron desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Con el nuevo esquema, la duración de las licencias se amplía de la siguiente manera: 8 años para conductores de hasta 65 años (antes eran 5), 5 años para quienes tienen entre 65 y 70 (antes 3) y 3 años para mayores de 70 (antes 1). El objetivo es reducir trámites innecesarios y adecuar el sistema a estándares nacionales.

La Municipalidad también confirmó la incorporación de la licencia nacional digital, junto con un proceso de renovación más simple. Se mantiene, además, el requisito de no poseer deudas por cuotas alimentarias, tal como establece la Ordenanza N° 14.530.

Entre las novedades más relevantes se encuentra la incorporación de un examen de reflejos, que complementará la declaración jurada médica de aptitud para conducir. Una vez que el sistema esté completamente adaptado, también se solicitará el psicofísico en centros autorizados, y se utilizará la foto histórica del conductor, eliminando la necesidad de tomar una nueva imagen o firma en cada renovación. Estas medidas buscan profundizar la desburocratización y agilizar los tiempos de atención.

Los cambios aplicarán únicamente a las licencias comunes, mientras que los carnets profesionales continuarán con un procedimiento diferenciado que incluye requisitos específicos como la presentación de antecedentes penales.

Desde el área de Tránsito estiman que el nuevo esquema podría comenzar a funcionar dentro de este mes, una vez que se actualicen los sistemas administrativos.