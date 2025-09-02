El Marketing digital es una vía de hacer negocios de manera remota que ha crecido con los años, impulsado por la evolución informática que nos circunda. Para saber más al respecto, entablamos una conversación con Citlali Gómez, una experta en la materia.

La industria del Network Marketing existe hace más de 70 años, con el boom reciente por las invenciones tecnológicas, y la imperiosa necesidad de la población por formar parte del reducido grupo que goza de la independencia financiera, ha traído como resultado la proliferación del trabajo remoto, una variante que ya forma parte de nuestro andar cotidiano. ¿En qué consiste este oficio? Crear redes de clientes, distribuidores que utilizan un producto o servicio, estos bienes son promovidos por aquellos que ejercen el Marketing Digital, una manera «genuina de hacer marketing».

Para formar parte del ambiente, existen diversas empresas especializadas en el tema. Algunas te otorgan la posibilidad de distribuir un determinado producto, otras inclusive, mediante la «compra» de una franquicia, te permiten emprender tu propio negocio desde sus bases, ofreciendo cursos de capacitación, asesoría por parte de mentores calificados, etc. Citlali, nos comentó que la tan conocida hoy en día, Inteligencia Artificial, ha facilitado muchísimo su labor y el de todos los profesionales del sector, debido a los procesos automatizados que permite, entre otras propiedades y funciones propias de estas herramientas novedosas, cada vez más utilizadas por todos. No obstante, y con el reparo necesario, no todas las empresas están fundadas bajo buenas intenciones, también existen, como en todo ámbito, aquellas predispuestas a aprovecharse de la necesidad de las personas, prometiendo resultados garantizados con remuneraciones gigantescas de acceso casi inmediato. Es menester, investigar acerca de la legitimidad de estas corporaciones, y por qué no, darle una oportunidad.

Es alentador saber de la existencia de otros caminos profesionales, fuera de los sistemas educativos tradicionales. El internet, bien utilizado, con consciencia y utilización responsable, es una fuente inagotable de oportunidades laborales. El Network Marketing es una de estas y, no hace falta indagar demasiado, para encontrar innumerables personas viviendo la vida de sus sueños a través de estos canales. A veces, lo que nos separa en realidad de la vida que queremos, es dar el paso hacia lo desconocido, aunque, como también mencionamos, es vital asesorarse previamente del origen de las empresas que ofrecen el acceso al servicio en cuestión. Estate atento a las promesas desmedidas, en ocasiones las cosas pueden ser más fáciles de lo que pensamos, en otras, simplemente nos están tendiendo una trampa. Para finalizar, me gustaría regalarte una frase simbólica, en forma de, si estás interesado, bienvenida al mundo del Marketing Digital: «de vivir en automático, a vivir con motivos».