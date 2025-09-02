ENTREVISTA AL ECONOMISTA Y EX FUNCIONARIO DE COMERCIO DE LA NACIÓN

La intervención del gobierno en el mercado cambiario. La relación del gobierno y los mercados. El apoyo del FMI. La economía interna y externa. Las PyMEs y el mercado interno. (AUDIO).

El economista y consultor de empresas, Miguel Ponce, habló en radio Cadena Máxima apenas difundida hoy la medida del gobierno nacional de intervenir en el mercado de cambio.

Ponce fue consultado por la crisis que se está viviendo por estos días muy complejos con la suba del dólar y sobre alguna señal de que esto se calme, se estabilice. También habló sobre cómo ve al gobierno respecto a su relación con EEUU y si va a seguir recibiendo ayuda del FMI para sostenerse, como pasó hasta ahora.

Sobre la ayuda que el FMI le dio al gobierno de Milei para sostenerlo, Ponce sostuvo que: en un principio esta fuerte alianza con USA se materializó y ellos fueron poco exigentes respecto a los plazos de cumplimiento de la Argentina. Pero a partir de ahora, por la intervención en el mercado de cambio, la buena voluntad del FMI se estaría acabando.

Sobre la economía interna, Ponce se refirió a qué tendría que cambiar para salir de la recesión, para que se reactive la economía y se salga de esta crisis de cierres y despidos.

¿Hay algún sector que se esté beneficiando con esta política del gobierno? ¿Por qué se sostiene Milei, aún en este panorama de crisis?

Algunos de los interrogantes sobre los que echó luz:

Respecto a la situación del mercado interno, el economista remarcó que «hay un divorcio de las economías regionales con la economía de mercado. Los horizontes no son optimistas en el plano corto. Las recesiones han llegado al punto de los telegramas de los despidos», sostuvo.

AUDIO IMPERDIBLE DE LA ENTREVISTA COMPLETA: