Una duda en la zaga central, mantendrá en la espera al DT de la Scaloneta. Se trata de Nicolás Otamendi, el defensor del Benfica, que no formo parte de los ejercicios competitivos

Este martes, la Selección argentina se entrenó con la mira puesta en el partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Scaloni contó con plantel casi completo, a la espera de la llegada de Alexis Mac Allister, pero hubo otra ausencia que puede cambiar los planes para el encuentro del jueves.

Además de Mac Allister, que está demorado por problemas en su vuelo desde Inglaterra, el gran ausente en el entrenamiento fue Nicolás Otamendi, que no salió al campo e hizo trabajos en gimnasio.

Si bien desde la Selección argentina todavía no hubo un parte médico oficial, el defensor central tendría una molestia muscular y estaría en duda para el encuentro del próximo jueves en el Monumental.

Ante este imprevisto, el reemplazante del jugador del Benfica podría ser Leonardo Balerdi, que ya lo reemplazó ante Chile y tuvo una gran actuación.